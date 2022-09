L’ultimo viaggio della regina Elisabetta, il feretro lascia Balmoral

Inizia l’ultimo viaggio di Elisabetta che si concluderà con i funerali di lunedì 19. Il feretro lascia il castello di Balmoral, in Scozia dove la regina è morta l’8 settembre e dopo un viaggio di quasi 300 chilometri raggiungerà Edimburgo. Ci sono migliaia di persone lungo il percorso.

Il feretro di Elisabetta II ha lasciato la residenza scozzese di Balmoral, dove la regina 96enne è morta tre giorni fa, per l'ultimo viaggio verso la sepoltura finale a Londra prevista lunedì 19



È iniziato l’ultimo viaggio della regina Elisabetta II.

L’auto con il suo feretro è partita dal castello di Balmoral dove Elisabetta era arrivata a luglio come succedeva tutte le estati. Ed è lì che è spirata l’8 settembre. La bandiera a mezz’asta sventola sul castello. Lungo il percorso una distesa di fiori e persone che si sono assiepate lungo la strada per l’ultimo saluto alla regina. La gente, commossa, ha abbassato il capo al passaggio del carro funebre. All’interno la bara è coperta dalla bandiera. Sopra una semplice corona di fiori bianchi.

Elisabetta aveva stabilito nel dettaglio le tappe e le modalità di quell’ultimo viaggio.

Aveva stabilito che il carro funebre passasse davanti a Crathie Kirk, la piccola chiesa dove si recava ogni domenica, e attraverso il villaggio di Ballater. Lì il convoglio funebre avrebbe dovuto rallentare per permettere a tutti di recarle omaggio. Il corteo funebre arriverà a Edinburgo solo nel pomeriggio, attorno alle 16, dove il feretro verrà accolto dalla premier scozzese Nicola Sturgeon e riposto al palazzo di Holyroodhouse. Lunedì verrà spostato alla cattedrale di St Giles.

Alle spalle del veicolo con il feretro, una Rolls Royce con a bordo la principessa Anna, figlia secondogenita 72enne di Sua Maestà, e il marito, vice ammiraglio Tim Lawrence. Quindi alcune Range Rover di scorta. La Princess Royal, titolo attribuito ad Anna, accompagnerà le spoglie di sua madre per tutto il tragitto del viaggio fino a Edimburgo. E poi per quello successivo verso Londra nei prossimi giorni.