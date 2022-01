L’Uomo dei dolori di Botticelli all'asta per 40 milioni di dollari

New York - Sarà in asta a New York il 27 gennaio prossimo L’Uomo dei dolori, di Sandro Botticelli (Firenze, 1445-1510), a un prezzo stimato di 40 milioni di dollari. Il dipinto risale all’ultimo periodo della produzione di Botticelli, alla fine del XV o all’inizio del XVI secolo. Nel creare questo ritratto di Cristo risorto, l’artista ha adottato uno stile intriso di simbolismo e spiritualità cristiana, essendo sotto la sfera d’influenza di Girolamo Savonarola, il celebre fanatico e frate domenicano.

Nel XIX secolo, l’opera apparteneva a una cantante d’opera britannica, fu venduta all’asta da sua nipote nel 1963. Da allora, è rimasto nella stessa collezione privata, ricomparendo dinanzi agli occhi del grande pubblico solo nel 2009, come una delle rare gemme di una grande retrospettiva dedicata a Botticelli dallo Städel Museum di Francoforte.

Lo scorso gennaio 2021, è stato stabilito un nuovo record dell’artista insieme al primato quale opera di maggior valore mai venduta in un’asta “Old Masters”: Giovane uomo con in mano una medaglia – Young Man Holding a Roundel ha raggiunto infatti 92,2 milioni di dollari a New York. L’opera rappresenta un affascinante giovane, appartenente all’alta società fiorentina, si pensa addirittura ad un Medici, essendo Lorenzo il Magnifico uno dei maggiori committenti dell’artista. Il ritratto misterioso, dipinto a tempera su un tavolo di legno di pioppo, è stato poi comprato da un offerente telefonico anonimo mentre un altro ambizioso collezionista asiatico se lo contendeva.

Nonostante la vendita storica all’inizio dell’anno scorso, le opere di Botticelli – di qualsiasi periodo – sono estremamente rare all’asta. I suoi lavori tardivi, in particolare, appaiono molto raramente sul mercato, con solo altre tre opere di questo periodo (post 1492) conosciute in mani private.

“L’Uomo dei dolori” è stato registrato per la prima volta nella collezione di Adelaide Kemble Sartoris (1814-1879), una famosa cantante d’opera inglese, che insieme a suo marito, erano due influenti personalità nell’Inghilterra vittoriana e a Roma. Il dipinto passò alla pronipote di Adelaide, Lady Cunynghame, che lo vendette all’asta nel 1963 per 10.000 sterline (circa 28.000 dollari). Da allora è rimasto nella stessa collezione privata, praticamente inedito fino alla recente inclusione nella grande mostra monografica dedicata al maestro fiorentino allo Städel Museum di Francoforte nel 2009-2010.

Il dipinto è una rappresentazione illustrativa dei cambiamenti nello stile e nei soggetti di Botticelli. In contrasto con le sue poetiche scene mitologiche come la “Nascita di Venere” e “La Primavera” del decennio precedente, la produzione di Botticelli dall’ultimo decennio del Quattrocento in poi è più sobria, austera e di natura spirituale, come esemplificato in questa opera che va all’asta e nella “Natività mistica” del 1500 alla National Gallery di Londra.