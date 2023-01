La Germania non manda più telegrammi

La domanda è in calo da tempo e i costi troppo alti: da oggi le poste tedesche Deutsche Post interrompono il servizio dei telegrammi sottolineando che l'azienda era ancora una delle poche al mondo a offrire il prodotto agli utenti, scrivono i media del Paese. Gli ultimi telegrammi potevano essere spediti entro le 3 del mattino del 31 dicembre - online o per telefono - ma non si sa se qualche cittadino tedesco si è preso la briga di inviare ancora una volta un messaggio epistolare super rapido nella storia delle poste tedesche. La portavoce di Deutsche Post non è stata in grado di dire quanti telegrammi siano stati inviati negli ultimi anni, ma ha affermato che il prezzo di almeno 12,57 euro per 160 caratteri nella versione base è superiore a quello di altri prodotti a causa dello sforzo richiesto dalla produzione e della sfida logistica della consegna.