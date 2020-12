La pizzeria “Falcone e Borsellino” cambia nome: «Non volevamo offendere»

Francoforte - Ma come gli è venuto in mente di mettere la foto dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino accanto a quelle del Padrino e di altre pellicole dedicate alla mafia? Subissati dalle polemiche i proprietari della pizzeria 'Falcone e Borsellino' di Francoforte, in Germania, hanno deciso alla fine di rinunciare al nome: "In nessun momento è stata nostra intenzione banalizzare la mafia, offendere i due magistrati anti mafia Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e le vittime innocenti della mafia" sostengono in una lettera inviata all'ambasciata italiana a Berlino, che aveva espresso "profondo rammarico" nel vedere il nome di Falcone e Borsellino "utilizzato per un'attività commerciale in cui viene banalizzata la criminalità organizzata e per giunta accostati a fotografie che esaltano la mafia: tale scelta sconcertante - avevano scritto i nostri diplomatici - si presta a danneggiare l’immagine dell’Italia e soprattutto reca una inaccettabile offesa alla sensibilità dei familiari dei due magistrati e di tutte le vittime innocenti della mafia".

Ieri l’insegna è stata tolta dalla facciata del ristorante, così come le imbarazzanti immagini degli interni (nella foto, prima della rimozione). Bisognava avere davvero uno stomaco forte e un macabro sense of humour, per mangiare serenamente una pizza in quell’ambiente allestito più come una bisca clandestina che come una trattoria. Maria Falcone, sorella del magistrato, si era rivolta direttamente alla giustizia tedesca ma la Corte di Francoforte aveva assurdamente respinto l'istanza, sostenendo che si trattava ormai di memoria storica passata, di fatti vecchi. Una cultura della legalità degna di Don Vito e una sensibilità da carro armato per i giudici tedeschi, peggiori di quelle esibite dei proprietari della pizzeria. A quel punto Maria Falcone ha annunciato che sarebbe ricorsa in appello ma i titolari dell’esercizio hanno tagliato la testa al toro e, senza aspettare la seconda sentenza, hanno deciso di togliere tutto. La scelta giusta, che ha corretto col buon senso le storpiature interpretative dei magistrati tedeschi.