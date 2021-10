Parigi – Nella capitale francese c’è una pizzeria totalmente automatizzata, senza neanche un essere umano, dove a impastare, cuocere e presentare il conto sono solo dei robot.

Un grosso investimento tecnologico iniziale, per non dover pagare più nessuno, se non il manutentore dei macchinari: certo, poi non lamentiamoci della disoccupazione… dove finiremo di questo passo?