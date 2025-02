Lanzarote, confessa l'aggressore di Salvatore Sinagra: «Faccio uso di cocaina»

Lanzarote - «Si, sono stato io». Ha confessato davanti agli inquirenti spagnoli di essere stato lui a colpire Salvatore Sinagra e ha poi aggiunto di essere un consumatore abituale di cocaina. Questa mattina, a termine dell'udienza a porte chiuse, il giudice ha dunque confermato il fermo del 25enne di Lanzarote, al quale viene contestato il reato di «lesioni gravi». Salvatore Sinagra l'italiano ridotto in fin di vita la scorsa settimana in un bar di Lanzarote, nelle isole Canarie, intanto resta ricoverato in coma farmacologico. Le sue condizioni vengono definite «stazionarie ma gravi».

Su decisione del tribunale di prima istanza numero 4 di Arrecife, l'aggressore, un uomo di 2 metri di altezza con numerosi precedenti penali, da oggi entra dunque in regime di carcere preventivo senza cauzione. Il fascicolo sul caso ora passa ora al tribunale di prima istanza numero 3 di Arrecife che potrebbe anche modificare il capo di imputazione. Da lesioni gravi a tentato omicidio. All'udienza di questa mattina erano presenti l'avvocato di parte civile della famiglia Sinagra, Lara La Fontana, e un avvocato d'ufficio per il 25enne fermato.

Intanto questa mattina è intervenuto sui social il padre di Salvatore. Ha postato una foto del figlio sorridente e poi una sola frase: «Forza vita mia». Andrea Sinagra aveva già ringraziato gli inquirenti. «Debbo dire grazie alla polizia spagnola che è stata velocissima e ha lavorato in maniera scrupolosa», ha dichiarato Andrea Sinagra. I familiari attendono di incontrare nuovamente i medici per avere informazione sulle condizioni del di Salvatore che comunque è in cura in una struttura considerata d’eccellenza.