Larissa Iapichino, la vittoriese, non sfonda a Torun

Polonia - Larissa Iapichino, papà vittoriese e siciliana di origine, che si è fermata a 6,38 metri come miglior salto a Torun, in Polonia, dove si gareggia per il World Indoor Tour. Una misura di molto inferiore rispetto alle prime uscite stagionali quando, la figlia di Fiona May e Gianni Iapichino, aveva piazzato un 6,49 e un 6,59, entrambe le volte ad Ancona. L'atleta toscana aveva cominciato la gara con un 6,35, poi è andata col 6,38, ma da allora si è bloccata inanellando quattro nulli consecutivi.

News Correlate Scorre sangue vittoriese in Larissa Iapichino

La Iapichino, che vuole riscattarsi in stagione dopo aver saltato le Olimpiadi per infortunio, ha chiuso la giornata al 6° posto e spera di ritrovare presto le buone sensazioni in vista dei campionati nazionali del week end prossimo. L'obiettivo, ovviamente, sono i Mondiali indoor di Belgrado del 18-20 marzo. L'atleta classe 2002 spera di tornare ai suoi livelli: lo scorso anno volò a 6,91 metri, sempre in indoor, eguagliando addirittura il record di mamma Fiona.

La vittoria di giornata è andata alla svedese Khaddi Sagnia che ha piazzato un 6,70. Completano il podio la serba Milica Gardasevic (6.66) e la britannica Jazmin Sawyers (6.46).