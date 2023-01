Lisa Marie Presley, figlia di Elvis Presley, è morta all'età di 54 anni

Los Angeles - Lisa Marie Presley, cantautrice e unica figlia di Elvis Presley, è morta in un ospedale di Los Angeles. «È con grande dolore che devo condividere la devastante notizia che la mia cara figlia Lisa Marie è morta», ha confermato la madre Priscilla Presley in una dichiarazione al sito web People, «Era la donna più appassionata, forte e amorevole che abbia mai conosciuto».

Ieri mattina la cantante, figlia della leggenda del rock’n’roll Elvis Presley, era stata ricoverata d'urgenza a causa di un arresto cardiaco dopo il malore l'ha colpita la mattina di giovedì nella sua abitazione di Calabasas. Il polso della figlia di Elvis avrebbe ripreso a battere e la donna si sarebbe ripresa grazie alla pronta rianimazione degli operatori sanitari, poi sottoposta al coma farmacologico, ma non c’è stato nulla da fare. Pochi giorni fa Presley aveva partecipato alla cerimonia dei Golden Globes con sua madre Priscilla. E l’8 gennaio aveva celebrato a Graceland, la villa di Elvis a Memphis, in Tennessee (di cui era proprietaria), l’anniversario della nascita di suo padre. Presley, cantante e cantautrice, era madre di tre figli, le gemelle Harper e Finley, oltre all'attrice e modella Riley Keough, che ha attirato l'attenzione per le sue capacità di recitazione nella serie «The Girlfriend Experience» del 2016. Il quarto, Benjamin, è morto suicida nel luglio 2020 a 27 anni.

Proprio ai Globes insieme alla madre aveva assistito alla vittoria di Austin Butler per la sua interpretazione del Re nell’omonimo biopic. Durante il discorso di accettazione del premio, l’attore ha reso omaggio sia a Priscilla, 77 anni, sia a Lisa Marie. «Alla famiglia Presley voglio dire grazie, per avermi aperto i vostri cuori, i vostri ricordi, la vostra casa», ha detto l’attore. «Lisa Marie e Priscilla, vi amerò per sempre». Lisa Marie ha posseduto e gestito la Elvis Presley Enterprises fino al 2005, quando ha ceduto l'attività, restando proprietaria di Graceland.

Da giovane ha frequentato diverse scuole, principalmente collegi, dai quali venne anche espulsa per problemi legati alla droga.Fu anche una seguace del movimento religioso di Scientology a Los Angeles: proprio alla Scientology School incontrò il primo marito Danny Keough, da cui ebbe i due figli Danielle Riley e Benjamin Storm. Si sposarono il 3 ottobre 1988 e divorziarono il 6 maggio 1994. Poche settimane dopo, alla fine di maggio 1994, la figlia di Elvis sposò Michael Jackson, cui rimase sposata per circa due anni (ma i due continuarono a frequentarsi fino al 1998). Fu sposata anche con l’attore Nicolas Cage e il chitarrista della sua band Michael Lockwood, da cui ha avuto due gemelle: Harper Vivienne Ann e Finley Aaron Love.

La sua carriera da solista iniziò nel 2003, su consiglio del produttore David Foster, marito della ex fidanzata del padre (di cui rimase amica) Linda Thompson. Esordì con l’album To Whom It May Concern, che riscosse negli Usa un discreto successo e arrivò al quinto posto tra i dischi più venduti. Poi vennero gli altri due album, l’ultimo dei quali pubblicato nel 2012.