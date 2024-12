Macchinista si lancia dal treno in corsa, muore. È successo la sera della Vigilia di Natale

Parigi - È stato il suicidio di un conducente del Tgv, saltato dal suo treno in piena corsa, a causare i gravi disagi sulla linea ad alta velocità tra Parigi e il Sud-Est della Francia che hanno colpito migliaia di viaggiatori la vigilia di Natale. Lo ha annunciato a Natale la Sncf, compagnia ferroviaria nazionale d’Oltralpe.

Il macchinista, ha spiegato la Sncf in un comunicato stampa, “si è ucciso mentre il treno era in movimento. Non appena ha lasciato la sua posizione di guida, i dispositivi di arresto automatico del treno sono stati attivati ??e il convoglio si è fermato automaticamente". Dunque, “la sicurezza dei passeggeri non è mai stata minacciata, così come la sicurezza del traffico, poiché la centrale di gestione del traffico è stata immediatamente allertata in modo automatico". Il suicidio, con l’immediato stop alla circolazione scattato in automatico, è all'origine dei notevoli ritardi accumulati martedì sera sulle linee veloci del Sud-Est, che la vigilia di Natale hanno coinvolto una decina di Tgv e colpito migliaia di passeggeri. I treni sono arrivati dalle tre alle cinque ore dopo l’orario previsto.

La tragedia è avvenuta nel dipartimento di Senna e Marna nel comune di Crisenoy, a poco più di 60 chilometri dalla capitale. Il corpo senza vita del macchinista è stato trovato dopo circa un’ora.