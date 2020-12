Mamma positiva partorisce bimbo sano e muore

Anche dall’estero arrivano in questi giorni delle vicende personali tragiche e coinvolgenti, legate a questa maledetta pandemia di Coronavirus. Negli Stati Uniti la 33enne Erika Becerra, di origini ispaniche, ha iniziato ad avvertire difficoltà respiratorie e forti dolori a petto e schiena proprio a gravidanza ormai conclusa. Trovata positiva al Covid-19, i sintomi si aggravano in un batter d’occhio e - ricoverata d’urgenza in ospedale a Detroit, in Michigan – la giovane viene sottoposta il 15 novembre scorso a un taglio cesareo. Quando Diego Antonio, così è stato chiamato il neonato, viene alla luce la mamma è già in fin di vita. Viene subito intubata ma morirà qualche istante dopo, senza riuscire neanche a vedere il suo piccolo: la sua stessa vita che, in qualche modo, continuerà attraverso di lui.

La storia, accaduta un paio di settimane fa, sta rimbalzando da allora sui media internazionali, come emblema della sofferenza privata, dei piccoli grandi drammi familiari e non solo collettivi, provocati ovunque sul pianeta dall'infezione. Il bimbo sta bene ed è risultato negativo al virus. La famiglia di Erika, molto povera, ha aperto una pagina sulla piattaforma GoFundMe per raccogliere il denaro per il funerale e il trasporto della salma a Los Angeles, in California, città natale della famiglia. In pochi giorni sono stati raggiunti quasi 13mila dollari. E questa, almeno, è una splendida notizia, che testimonia contemporaneamente la solidarietà umana di cui siamo ancora capaci di fronte all’emergenza.