Mareggiata infrange i vetri del battello, panico a bordo VIDEO

Amburgo - Sono "notevoli" i danni provocati dalla tempesta Ylenia in Germania le maggiori criticità - dovute al maltempo - sono state registrate ad Amburgo e più in generale nella Bassa Sassonia. Le raffiche di vento fino a 180 Km/h hanno sradicato alberi e provocato seri danni ai binari e alle linee elettriche. Diverse regioni del Paese sono state costrette a interrompere i servizi ferroviari a lunga percorrenza.

In particolare sono terribili le immagini di un traghetto in navigazione lungo il fiume Elba in direzione di Finkenwerder. Le acque agitate provocano grandi onde che spingono sulle vetrate, fino a romperle. Uno dei passeggeri è rimasto lievemente ferito, fortunatamente per gli altri naviganti è stato soltanto un grande spavento.