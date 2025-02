Maria muore a 28anni precipitando da una montagna: un volo di 20 metri

Galles - Maria Eftimova, 28 anni, è caduta da una montagna, da un altezza di circa 20 metri, a Tryfan, nel parco nazionale del Galles del Nord, conosciuto come Snowdonia. È accaduto lo scorso 22 febbraio, i servizi di emergenza si sono precipitati sul posto ma i tentativi di salvarla sono risultati vani. Maria, che studiava Ingegneria civile all'Università di Salford, è stata ricordata da chi la conosceva come una ragazza «ambiziosa, brillante e amata».

L'organizzatrice Victoria Critchley ha affermato: «Maria era una 28enne ambiziosa, la cui personalità vibrante, energia e aura toccavano e sollevavano tutti intorno a lei. Aveva una passione per l'ingegneria, avendo studiato ingegneria civile all'Università di Salford e un amore per gli sport estremi». «La sua più grande passione era lo snowboard, per il quale era super eccitata e non vedeva l'ora di farlo di nuovo nel suo prossimo viaggio in Austria. Aveva una sete insaziabile di vita e di esplorare la bellezza del nostro mondo. Tragicamente, è stata portata via dalla sua famiglia molto molto molto presto!».

«Le parole non possono esprimere la devastazione che la sua famiglia e la nostra comunità stanno vivendo. Ad aggiungersi al loro immenso dolore, la famiglia, che risiede in Bulgaria, deve affrontare un notevole onere finanziario per rimpatriare Maria e darle il dignitoso addio con i suoi cari che merita. I costi associati al rimpatrio internazionale sono sostanziali e vogliamo alleviare il peso/stress aggiuntivo in modo che possano concentrarsi sul lutto della loro preziosa figlia. Ogni contributo, non importa quanto piccolo, farà una differenza tangibile nel consentire alla famiglia di elaborare il lutto senza questa preoccupazione aggiuntiva».