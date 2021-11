Marilyn Manson accusato di abusi, perquisita la casa

Usa - La casa della rockstar Marilyn Manson è stata perquisita dopo le accuse di abusi fisici e sessuali da parte di diverse donne. Una indagine partita dopo le denunce di violenze avvenute tra il 2009 e il 2011 a West Hollywood, dove viveva. Le presunte vittime - circa una quindicina - non sono state rese note, ma in molte hanno dichiarato pubblicamente di essere state abusate fisicamente, sessualmente ed emotivamente da Manson nello stesso periodo. Manson, emerso come star musicale a metà degli anni '90 con "The Beautiful People", "Antichrist Superstar" e "Mechanical Animals", ha negato le accuse.

L'ex fidanzata Evan Rachel Wood lo ha definito "violentatore", suscitando la risposta di Manson: "Affermazioni che sono orribili distorsioni della realtà". A raccontare in tribunale retroscena sui presunti abusi è stata anche Esmé Bianco, volto in "Game of Thrones" che ha sostenuto di essere stata rinchiusa da Manson in una camera da letto, privata di cibo e sonno, frustata, costretta con droghe a pratiche sessuali e scosse elettriche.

Secondo Bianco il cantante avrebbe infranto persino le "leggi sul traffico di essere umani", quando nel 2011 la fece spostare da Londra negli Stati Uniti "attirandola con promesse di lavoro" per una clip musicale mai uscita. Tra le accusatrici note c'è l'ex assistente, che avrebbe subito violenza sessuale e percosse dal cantante sottostando alla "sua posizione di potere e celebrità".