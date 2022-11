Morta Irene Cara, la cantante di «What A Feeling» in «Flashdance». VIDEO

Florida, Usa - Irene Cara, cantante americana premio Oscar per il brano «Flashdance...What a feeling», è morta all’età di 63 anni. L’annuncio della morte, avvenuta nella sua casa in Florida, è stato dato dalla sua agente che non ha però fornito dettagli sulle cause del decesso: «È con profonda tristezza che a nome della sua famiglia annuncio la scomparsa di Irene Cara. La famiglia di Irene ha chiesto privacy mentre elaborano il loro dolore. Era un’anima meravigliosamente dotata, la cui eredità vivrà per sempre attraverso la sua musica e i suoi film», ha scritto l’agente in un messaggio.

Nata nel Bronx, a New York, nel 1959, Irene Cara aveva studiato musica, ballo e recitazione fin da bambina ed era apparsa in varie produzioni teatrali e programmi televisivi fin dagli anni 70. La sua popolarità è però esplosa negli anni 80 quando è stata scritturata per il musical «Fame», di cui ha cantato il brano omonimo. Nel 1984 è arrivata la celebre title track di «Flashdance», film con Jennifer Beals, per cui ha vinto il premio Oscar per la miglior canzone originale.