Morta l’attrice messicana Silvia Pinal, musa di Luis Buñuel

Città del Messico - L’attrice Silvia Pinal, star della TV e del teatro, considerata l’ultima diva del cinema messicano, è morta all’età di 93 anni. Ne dà notizia il Ministero della Cultura. Pinal, musa ispiratrice del regista spagnolo Luis Buñuel, è morta circondata dai propri cari in un ospedale di Città del Messico, dove era stata ricoverata la scorsa settimana. Nel corso di una carriera durata più di sei decenni, Pinal ha interpretato una suora nel film di Buñuel “Viridiana”, che ha vinto la Palma d’oro al festival di Cannes nel 1961. È apparsa in altri due film del regista che fuggì dalla Spagna dopo la guerra civile degli anni ’30 e alla fine si stabilì in Messico: “L’angelo sterminatore” (1962) e “Simon del deserto” (1965), che insieme a “Viridiana” formavano una trilogia. Pinal è apparsa in 84 film e 42 opere teatrali.

“La sua eredità come artista e il suo contributo alla nostra cultura sono indimenticabili”, ha affermato il ministro della Cultura Claudia Curiel de Icaza sulla piattaforma di social media X. Televisa-Univision l’ha definita una delle figure più emblematiche dell’età d’oro del cinema messicano dal 1940 al 1960.