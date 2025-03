Morta l'attrice Pamela Bach, ex moglie di David Hasselhoff

Los Angeles - Pamela Bach, ex moglie di David Hasselhoff, è morta all'età di 62 anni. L'attrice televisiva è stata trovata senza vita nella sua casa sulle colline di Los Angeles dopo che la famiglia "non aveva sue notizie da giorni". Secondo Tmz si tratterebbe di suicidio.

Secondo quanto riferito dal sito americano di intrattenimento, Pamela Bach è stata dichiarata morta nella sua casa a causa di una ferita da arma da fuoco autoinflitta alla testa. Le autorità hanno affermato che non è stata rinvenuta alcuna nota o biglietto. A Tmz, David Hasselhoff ha dichiarato: "La nostra famiglia è profondamente addolorata per la scomparsa di Pamela. Siamo grati per l'ondata di amore e sostegno, ma chiediamo gentilmente di rispettare la nostra privacy mentre soffriamo e affrontiamo questo momento difficile”.

Pamela ha incontrato David Hasselhoff per la prima volta sul set di un episodio di "Supercar" nel 1985. I due si sono sposati nel 1989 e hanno avuto due figlie, Taylor e Hayley. Hanno poi divorziato nel 2006. La coppia ha attraversato una controversa battaglia per la separazione, con discussioni che sono continuate fino al 2017. Lei lo aveva accusato di violenza domestica e un video di Hasselhoff che mangiava un hamburger mentre era ubriaco gli fece perdere temporaneamente i privilegi di visita alle figlie. Nel 2018, l'attore ha spostato la modella Hayley Roberts.

Nel 1983 ha esordito sul grande schermo in "Rusty il selvaggio" di Francis Ford Coppola. Ma è in tv che si farà conoscere. Negli anni 90 Pamela Bach è stata presente insieme ad Hasselhoff in diversi episodi della serie televisiva "Baywatch": ha interpretato Kaye Morgan, la proprietaria di un bar. Ha anche recitato in altre serie tv come "Sirens", "Febbre d'amore" e "T.J. Hooker". Ha partecipato al reality show britannico "Celebrity Big Brother" nel 2011.