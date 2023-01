Morta la persona più anziana del mondo. Lucile Randon aveva 118 anni

Tolone - È morta la persona più anziana al mondo. La religiosa Lucile Randon se n’è andata all’età di 118 anni e 340 giorni. La notizia è stata resa nota dal suo portavoce. La monaca di Alès è morta nel sonno, nella notte, nella casa di riposo di Tolone dove viveva. Randon, conosciuta da tutti come «Suor Andre», era nata nel sud della Francia l’11 febbraio 1904, quando mancava ancora un decennio all’inizio della prima guerra mondiale.

Suor André aveva ereditato il titolo di «decana dell’umanità» nell’aprile 2022 dopo la morte di Kane Tanaka, una donna giapponese che era arrivata a 119 anni. L’8 febbraio 2021 aveva superato con successo il Covid-19, risultando così anche la persona più anziana ad essere guarita dalla malattia, dopo che nella struttura dove viveva era esploso un focolaio. I genitori Paul e Alphonsine erano nati rispettivamente nel 1866 e nel 1869, mentre la sua sorella gemella Lydie era morta dopo un solo anno, tragicamente il 4 agosto 1905. A soli 19 anni Randon si convertì al cattolicesimo e intraprese la strada del noviziato l’anno successivo, quando assunse il nome di Suore Andre. Per 28 anni era stata in una struttura ospedaliera, per poi dedicarsi al servizio in una casa per anziani. Nel 2009, ormai 105enne , era andata stabilmente a vivere lei stessa in una casa di riposo, la Sainte-Catherine Labouré di Tolone.