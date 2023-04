È morto Harry Belafonte

Stati Uniti - Harry Belafonte è morto. Il cantante e attore aveva 96 anni. Nel corso della sua lunghissima carriera, aveva cantato brani come «Matilda» e «Banana Boat Song».

Harry Belafonte, che negli anni Cinquanta ha scalato le classifiche pop e infranto le barriere razziali con il suo personalissimo marchio di musica folk, diventando poi una forza importante nel movimento per i diritti civili, è morto martedì nella sua casa nell’Upper West Side di Manhattan. Aveva 96 anni. La causa è stata un’insufficienza cardiaca congestizia, ha dichiarato Ken Sunshine, suo portavoce di lunga data. In un’epoca in cui la segregazione era ancora diffusa e i volti neri erano una rarità sugli schermi, l’ascesa di Belafonte ai vertici dello spettacolo è stata storica. Non è stato il primo intrattenitore nero a superare i confini razziali; Louis Armstrong, Ella Fitzgerald e altri hanno raggiunto la celebrità prima di lui. Ma nessuno aveva fatto colpo come lui, e per qualche anno nessuno nella musica, bianca o nera, fu più grande. Nato ad Harlem da immigrati delle Indie Occidentali, è riuscito a scatenare la moda per la musica caraibica con dischi di successo come “Day-O (The Banana Boat Song)” e “Jamaica Farewell”. Il suo album “Calypso”, che conteneva entrambe le canzoni, raggiunse la vetta della classifica degli album di Billboard poco dopo la sua pubblicazione nel 1956 e vi rimase per 31 settimane. Arrivato poco prima dell’affermazione di Elvis Presley, si dice che sia stato il primo album di un singolo artista a vendere più di un milione di copie.