È morto il cantautore e chitarrista David Crosby

Stati Uniti - È morto a Seattle a 81 anni David Crosby, cofondatore delle band Byrds e Crosby e Stills & Nash (poi diventati Crosby, Stills, Nash & Young). L’annuncio che conferma la scomparsa è arrivato dalla moglie del chitarrista attraverso una nota affidata a Variety.

“È con grande tristezza che annuncio la scomparsa del nostro amato David dopo una lunga malattia”, scrive Dance: “Anche se non è più qui con noi, la sua umanità e il suo spirito gentile continueranno a guidarci e ispirarci. La sua eredità continuerà a vivere attraverso la sua musica leggendaria. Ci mancherà moltissimo. In questo momento chiediamo rispettosamente il rispetto della nostra privacy, mentre cerchiamo di affrontare questa grave perdita”, ha fatto sapere Jan Dance.

A ricordarlo a mezzo social anche l’amico e collega Graham Nash: "Apprendo con profonda tristezza la scomparsa del mio amico David Crosby. So che la gente tende a concentrarsi su quanto sia stata instabile la nostra relazione, ma ciò che è sempre stato importante per me e David più di ogni altra cosa è stata la pura gioia della musica che abbiamo creato insieme, il suono che abbiamo scoperto l'uno con l'altro, e la profonda amicizia che abbiamo condiviso in tutti questi lunghi anni. David era coraggioso nella vita e nella musica. Ci lascia un vuoto tremendo. Ha manifestato il suo spirito, il suo cuore e la sua passione attraverso la sua musica, e ci lascia un'eredità incredibile. Queste sono le cose che contano di più. I miei pensieri vanno a sua moglie, Jan, a suo figlio, Django, e a tutte le persone che incontrato in questo mondo".

La carriera di David Crosby

Nato a Los Angeles il 14 agosto 1941, era figlio del Premio Oscar Floyd Crosby. Iniziò a dedicarsi alla musica durante gli anni del college e, insieme ai Byrds, trovò il successo grazie alla rivisitazione di Mr. tambourine man. Dopo una serie di contrasti con il leader Roger McGuinn, Crosby si allontanò dalla band. Fondò il trio Crosby, Stills & Nash insieme a Stephen Stills e Graham Nash, cui si aggiunse Neil Young. Quando, nel 1969, la fidanzata Christine Hinton morì in un incidente automobilistico, cominciò per Crosby un periodo segnato dal consumo di sostanze stupefacenti, cui seguirono una serie di arresti per possesso illegale di cocaina e detenzione di armi da fuoco. Il secondo album da solista arrivò nel 1989, al termine di un lungo periodo di riabilitazione.