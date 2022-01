È morto Meat Loaf, icona del rock. VIDEO

Usa - È morto a 74 anni il cantante Meat Loaf, il suo album «Bat Out Of Hell» è uno dei più venduti di tutti i tempi. Meat Loaf, pseudonimo di Marvin Lee Aday, era nato a Dallas il 27 settembre 1947 ed era il leader della band che porta il suo nome.

Per il brano «I’d Do Anything for Love (But I Won’t Do That)» aveva ottenuto il Grammy Award per la migliore performance vocale. Dopo il primo album del 1971 «Stoney & Meatloaf», venne chiamato per l’interpretazione del ruolo di Eddie nel film «The Rocky Horror Picture Show» (1975), dove canta «Hot Patootie/Bless My Soul». Il suo secondo album «Bat Out of Hell» (1977), prodotto da Todd Rundgren e le cui canzoni sono state scritte da Jim Steinman, ebbe una gestazione di 4 anni ma il successo commerciale fu incredibile: oltre 40 milioni di copie.

Apparso anche in oltre cinquanta tra film e spettacoli televisivi, Meat Loaf ha raggiunto presto una grandissima popolarità in Europa diventando una vera e propria icona del rock, soprattutto in Gran Bretagna.

L'annuncio sulla sua pagina social. "Abbiamo il cuore spezzato nell'annunciare che l'incomparabile Meat Loaf è morto stasera con al fianco sua moglie Deborah, le figlie Pearl e Amanda e gli amici più cari con lui nelle ultime 24 ore. La sua straordinaria carriera ha attraversato 6 decenni che lo hanno visto vendere oltre 100 milioni di album in tutto il mondo e recitare in oltre 65 film, tra cui Fight Club, Focus, Rocky Horror Picture Show e Wayne's World. Bat Out of Hell rimane uno dei 10 album più venduti di tutti i tempi".

