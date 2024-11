È morto Quincy Jones, con Michael Jackson fece “We are The World”

Los Angeles - È morto nella sua casa di Los Angeles Quincy Jones, uno dei più influenti e innovativi musicisti, produttori e arrangiatori del XX secolo, che ha lasciato un’impronta indelebile nella storia della musica. La notizia è stata data dal suo publicist Arnold Robinson: Jones è morto nella notte di domenica nella sua casa di bel Air circondato dalla famiglia. «È una perdita incredibile», scrivono i famigliari, «ma vogliamo celebrare la vita che ha fatto, sapendo che non ci sarà mai un altro come lui».

Nato a Chicago il 14 marzo 1933, Jones ha attraversato generi e decenni, definendo sonorità e scoprendo talenti che hanno trasformato il panorama musicale globale. Jones ha iniziato la sua carriera come trombettista jazz negli anni ’50, suonando con artisti del calibro di Dizzy Gillespie e Count Basie, e diventando in breve tempo un talento emergente nella scena jazz. Negli anni ’60, Jones è stato tra i primi afroamericani a infrangere la barriera razziale nel mondo della musica commerciale, lavorando come direttore musicale e arrangiatore per cantanti come Frank Sinatra, Ray Charles, e Dinah Washington. Il suo lavoro con Sinatra, in particolare, ha stabilito un’amicizia duratura, e il loro sodalizio ha prodotto brani iconici come “Fly Me to the Moon.”

Jones ha anche svolto un ruolo fondamentale nella scoperta e nella produzione di alcuni dei talenti più straordinari della storia della musica pop e R&B. Negli anni ’80, ha prodotto Off the Wall, Thriller e Bad, tre degli album più celebri di Michael Jackson, contribuendo a plasmare il suono del re del pop e portando il suo lavoro verso un pubblico globale. Thriller, in particolare, è ancora oggi l’album più venduto di tutti i tempi e ha segnato una rivoluzione nel modo in cui la musica pop veniva percepita e realizzata. È stato proprio Jones a riconoscere in Jackson un talento raro, e con un tocco ineguagliabile, ha unito arrangiamenti sofisticati a ritmi irresistibili, creando qualcosa di completamente nuovo. Ma l’influenza di Jones si è estesa ben oltre il pop.

Negli anni, ha collaborato con jazzisti, cantanti di soul, hip-hop e persino autori di colonne sonore, portando sempre una sensibilità unica che combinava melodia, groove e innovazione. Ha creato musiche per film come La calda notte dell’ispettore Tibbs e Lo squalo di Steven Spielberg, ottenendo numerosi premi e riconoscimenti, inclusi Grammy, Emmy e un Oscar alla carriera. La sua colonna sonora per il film Radici ha aperto un dialogo potente sulla storia afroamericana, sottolineando la sua sensibilità verso tematiche sociali e culturali.

Jones è stato anche un grande promotore dell’uguaglianza razziale e dell’empowerment per gli afroamericani nell’industria musicale. Ha fondato la propria casa discografica, Qwest Records, dando spazio a giovani artisti e portando alla ribalta nomi come Tevin Campbell e Tamia. Ha inoltre lavorato per anni per ampliare le opportunità per i talenti afroamericani, collaborando con organizzazioni come NAACP e supportando le carriere di moltissimi artisti di colore. Tra i suoi traguardi più toccanti, vi è We Are the World, una canzone benefica del 1985 scritta con Michael Jackson e Lionel Richie, per raccogliere fondi contro la fame in Etiopia. L’evento ha riunito icone della musica per una causa comune, mettendo ancora una volta in evidenza la capacità di Jones di unire le persone attraverso la musica.

Quincy Jones ci lascia a 91 anni, con un’eredità di più di 2.900 canzoni e 300 album prodotti, ma soprattutto con l’inestimabile lezione che la musica può trascendere barriere e generare cambiamento. Innovatore, mentore, e leader visionario, Quincy Jones sarà ricordato non solo per il suo talento straordinario, ma per aver arricchito il mondo con la sua passione e generosità.