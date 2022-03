My Solaris ed Eclipse, gli yacht di Abramovich dalla Sicilia in Turchia

Istanbul - Gli yacht di Roman Abramovich, My Solaris ed Eclipse - entrambi di 140 metri per un valore attorno agli 800 milioni di euro -, sono ormeggiati al porto turco di Marmaris, dopo essere passati davanti alle coste ragusane. Secondo il sito Lloyd's Intelligence List, il secondo - dotato tra l'altro di 2 piste per atterraggio elicotteri e un mini sottomarino -, è approdato in Turchia l'altrieri, martedì 22 marzo.

Le due imbarcazioni hanno seguito una rotta da ovest ad est nel Mediterraneo, attraversando pure il Canale di Sicilia ma senza mai entrare in acque italiane e greche, dove sarebbero scattati i sigilli delle sanzioni economiche europee alla Russia per l'invasione in Ucraina. Il presidente Recep Erdogan ha deciso infatti di non applicarle, lasciando aperto a Mosca anche lo spazio aereo e facendo così del Paese una meta a disposizione di chi vuole lasciare Mosca.

Lì era ancorato anche il Sea Rhapsody, del valore di "appena" 80 milioni e appartenente al numero uno della Banca russa VTB Andrej Kostin, ma - attraverso il Mar Rosso - ha raggiunto da tempo le Seychelles. I beni che non possono sfuggire al sequestro sono sulla terra ferma: sull’Isola non sono state ancora rintracciati palazzi o ville riconducibili agli oligarchi di Putin, ma altrove sulla penisola qualche proprietà immobiliare è stata già congelata.