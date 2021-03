Nessuno va allo zoo, gli scimpanzè si distraggono con le videochiamate

Repubblica Ceca - Brutto il lockdown, anche per chi fa lo scimpanzè allo zoo. Alla depressione degli ospiti hanno posto rimedio i responsabili di un parco animali della Repubblica Ceca che hanno fornito ai propri scimpanzé lo «ChimpanZoom». I primati del Safari Park della città di Dvur Kralove vanno matti per le video chiamate.

Le scimmie, private dei consueti contatti sociali e dell’interazione con i visitatori, tendevano ad annoiarsi se non addirittura alla depressione. Ed è stato proprio per ovviare al rischio di un crescente malessere tra gli scimpanzé che si è pensato di metterli in comunicazione tra loro grazie a grandi schermi: ora le scimmie si vedono, grazie al collegamento online, anche a distanza; perfino con alcuni «cugini» dello zoo di Brno, lontano 150 chilometri dalla loro dimora coatta.

Che agli scimpanzé piacesse riunirsi davanti ad uno schermo era stato già provato da una ricerca statunitense del 2019 su 45 primati (per lo più scimpanzé e bonobo): gli psicologi avevano rilevato come il guardare un video insieme ricreasse tra loro «lo stesso senso di comunità che gli umani possono provare guardando insieme un film o uno show televisivo». Gli scimpanzé avevano anche mostrato «un forte senso di irritazione se lo spettacolo” veniva interrotto». I ricercatori Usa avevano infine sottolineato il riflesso dell’assenza di tali azioni condivise: tra gli uomini in questo caso; c’è un cambiamento radicale quando i membri di una famiglia smettono di guardare la televisione insieme e si collegano separatamente ai social media o utilizzano i propri telefoni cellulari.

«All’inizio gli scimpanzé si avvicinavano allo schermo con gesti difensivi o minacciosi — spiega Gabriela Linhartova, zoologa allo zoo di Dvur Kralove, 135 chilometri ad est di Praga —, una prima forma di interazione. Poi però hanno cambiato atteggiamento: sembrava come se fossero al cinema».