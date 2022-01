New York, incendio nel Bronx: 19 morti, 6 sono bambini. VIDEO

New York - Diciannove persone, tra cui 9 bambi ni sono rimasti uccisi in un incendio divampato in un palazzo a New York, nel quartiere del Bronx. Dozzine di persone sono rimaste ferite o intossicate nel medesimo rogo. Si tratta dell’incendio con il peggior bilancio degli utlimi 30 anni, secondo la polizia della metropoli statunitense.

Le fiamme sono scoppiate alle 11 del mattino - ora di New York - per cause che sono ancora in corso di accertamento. «I pompieri hanno trovato vittime su ogni piano e le stavano portando fuori in arresto cardiaco e respiratorio», ha detto il commissario dei Vigili del Fuoco Daniel Nigro. Il fumo si era propagato ad ogni piano dell’edificio, probabilmente perché la porta dell’appartamento dove è iniziato era stata lasciata aperta.