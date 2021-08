Nozze in Giamaica, richiesta conferma: agli ospiti assenti il conto a casa

Usa - Avevano deciso di celebrare il loro matrimonio all’estero, ai Caraibi, in un hotel in Giamaica: una location inconsueta e lontana per gli sposi e i loro parenti, che risiedono a Chicago. E infatti Doug Simmons e Dedra McGee (foto allegata), avevano chiesto per ben quattro volte conferma della presenza ad amici e familiari, per non dover prenotare decine di soggiorni inutilmente.

Hanno risposto tutti ok, ma il giorno delle nozze un terzo degli invitati non si è presentato. La coppia allora ha inviato la fattura a tutti gli ospiti che avevano dato buca: «Nessuno di loro me lo aveva detto o mi ha mandato un sms - spiega Doug su Facebook -. Se mi avessero comunicato l’assenza avrei capito, ma non puoi stare zitto e lasciare che io paghi. L’ho presa sul personale». Lo sposo ha tuttavia generosamente circoscritto l’addebito al solo pranzo di nozze, costato circa 200 euro a testa.