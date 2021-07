Olimpiadi, solo 5 atleti siciliani su 384 azzurri: i loro volti FOTO

Tokyo - Appena 5 siciliani tra i 384 azzurri alla conquista di Tokyo 2020, sempre che il Covid non rinvii le Olimpiadi giapponesi pure quest'anno: a 24 ore esatte dallo show inaugurale dell'evento sportivo mondiale per eccellenza sono già decine gli atleti risultati positivi o che hanno dato forfait all'ultimo, visto il peggioramento dei contagi a livello globale. Non è certo folta la rappresentanza isolana selezionata dal Coni, per una regione tanto grande, ad ogni modo: pochi ma buoni, e speriamo soprattutto vincenti. Del resto solo a Sidney nel 2008 e a Pechino nel 2000 toccammo il record di 6 atleti convocati.

I fantastici 5 che ammireremo in tv fino all’8 agosto sono tutti al loro debutto olimpico. Una sola donna, Alice Mangione: la 24enne velocista di Niscemi correrà i 4x400 piani e misti con la maglietta dell’Esercito. Proseguendo in ordine di età abbiamo due 25enni catanesi: Giuseppe Leonardi, impegnato anche lui nei 4x400 maschili; e Filippo Randazzo da San Cono, che affronterà il salto in lungo. Il primo per le Fiamme Gialle, il secondo per i Carabinieri. Infine i gemelli Ala e Osama Zoghlami, 27 anni: nati in Tunisia, sono cresciuti a Valderice e hanno ottenuto la cittadinanza italiana nel 2013. Entrambi correranno i 3000 siepi: il primo per le Fiamme Oro, il secondo per l’Aeronautica Militare. In bocca al lupo ragazzi, dalla redazione di Ragusanews!