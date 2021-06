Operaio siciliano precipita dal quarto piano e muore a Malta

La Valletta – E’ stata aperta un’inchiesta sull’operaio 40enne di origini siciliane, morto ieri mattina dopo un volo nel vuoto dal quarto piano di una fabbrica in costruzione nell'area industriale di Hal Far (foto). L’uomo è precipitato all’improvviso dal tetto davanti agli occhi dei colleghi, in un cantiere a Malta dov’era giunto da poco per quel lavoro stagionale. La sua identità non è stata ancora comunicata.

Immediato e inutile l'intervento dei soccorritori: la vittima è deceduta poco dopo sul posto, per le gravissime ferite riportate nel violento impatto con l'asfalto. Le indagini sull’incidente sono state affidate al pm Monica Vella, della Procura di Agrigento, che ora dovrà chiarire cosa sia accaduto e se le norme di sicurezza siano state rispettate.