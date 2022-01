Pacco dalla Sicilia a Conor McGregor, dentro c’è un regalo pazzesco

Dublino, Eire - Pur fermo da mesi per un infortunio, il 33enne campione irlandese UFC Connor McGregor resta uno dei lottatori più popolari - oltre che ricchi - al mondo. Anche in Italia, nonostante la brutta storia dell'aggressione a Francesco Facchinetti dello scorso ottobre, vanta uno zoccolo duro di fan, come dimostra l'episodio documentato dal lui stesso sul suo profilo Instagram: l'unboxing di un regalo arrivatogli nei giorni scorsi direttamente dalla Sicilia.

Non è dato sapere la località di spedizione ma, aprendo la scatola, grande è stato grande lo stupore dell'atleta. Dentro infatti c'era un orologio ricoperto di diamanti (foto), o almeno questo è quello che Conor ha voluto accreditare. "Questo è un orologio serio, regalato da un uomo siciliano, qui al Black Forge Inn!” ha esclamato, brindando alla salute dell’altrettanto sconosciuto mittente (foto allegata): “Questo è per te Gabrielli (probabilmente Gabriele, ndr), fratello mio. Grazie mille e non vedo l'ora di chiacchierare con te, ok? Che Dio ti benedica!".