Padrone di casa prende il sole nudo, inquilini non pagano affitto

Francoforte - Prendere il sole in giardino nudi? Sì può, secondo quanto stabilito dal tribunale di Francoforte. In un ricco quartiere residenziale della città tedesca, il concedente stava prendendo il sole nudo nel proprio giardino. Il gesto ha «dato fastidio» a una società di risorse umane che è l'affittuaria, come per altri uffci nell'edificio. L'azienda, dopo il gesto dell'uomo, ha deciso di non pagare l'affitto perché si opponeva al fatto che il padrone di casa prendesse il sole nudo.

In risposta, il concedente ha fatto causa. Il tribunale di Francoforte ha respinto mercoledì le ragioni dell'azienda, ritenendo che «l'utilizzabilità dell'immobile affittato non fosse compromessa dal fatto che il ricorrente prendesse il sole nudo nel cortile». In una dichiarazione, il tribunale ha affermato di non vedere un effetto inammissibile e deliberatamente improprio sulla proprietà».

Il giudice si è pronunciato su un appello contro una decisione del tribunale di grado inferiore che era andata a favore del locatore, e l'affittuario ha avuto solo un successo limitato nel complesso.

I giudici hanno stabilito che l'affittuario aveva il diritto di ridurre il pagamento dell'affitto per tre mesi solo a causa di rumorosi lavori di costruzione nel quartiere. Il tribunale ha affermato che il luogo in cui il proprietario prendeva il sole poteva essere visto dall'ufficio in affitto solo sporgendosi dalla finestra.

Inoltre, l'inquilino non ha dimostrato di aver fatto le scale per raggiungere il cortile senza vestiti. «Al contrario, il ricorrente ha dichiarato in modo credibile di aver sempre indossato un accappatoio che ha tolto solo poco prima di prendere il sole».