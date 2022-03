Papa Francesco chiama Zelensky, lui: "Santità, venga in Ucraina"

Città del Vaticano - Papa Francesco ha chiamato al telefono stamane il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che nel corso della conversazione lo ha invitato in Ucraina. Lo riferisce in un tweet l’ambasciatore ucraino presso la Santa Sede, Andryi Yurash.

«Caro popolo italiano, oggi ho parlato con sua Santità Papa Francesco e lui ha detto parole molto importanti», ha affermato il presidente ucraino in videocollegamento con il Parlamento italiano. Parlando stamane con papa Francesco, il presidente ha «raccontato a Sua Santità la difficile situazione umanitaria e il blocco dei corridoi di soccorso da parte delle truppe russe», spiega lui stesso sul suo account Twitter. «Il ruolo di mediazione della Santa Sede nel porre fine alla sofferenza umana sarebbe accolto con favore», aggiunge Zelensky, che ha anche "ringraziato per le preghiere per l’Ucraina e la pace».