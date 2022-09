Paura per la regina Elisabetta: «I medici sono preoccupati»

Londra- Paura e sconcerto nel Regno Unito e nel mondo intero per la notizia secondo cui la regina Elisabetta, fresca dei festeggiamenti del Giubileo di Platino, sarebbe in condizioni critiche. A rivelarlo è stato il corrispondente reale del The Sun Matt Wilkinson che, su Twitter, ha fatto riferimento direttamente alle parole del portavoce di Buckingham Palace: «A seguito di un'ulteriore valutazione questa mattina, i medici della regina sono preoccupati per la salute di Sua Maestà, e le hanno raccomandato di rimanere sotto controllo medico. La regina resta, così, a suo agio e a Balmoral», si legge nel cinguettio.

Il primo ad arrivare al capezzale di Elisabetta II è il figlio Carlo con la moglie Camilla, ovvero l'erede al trono e la futura regina consorte, direttamente da Birkall. Poi il nipote William e la moglie, Kate Middleton, arrivati con l'elicottero dalla loro residenza a Windsor. Presenti anche la principessa Anna, unica figlia femmina della regina, il principe Andrea e il principe Edoardo, rispettivamente terzo e quartogenito della sovrana, quest'ultimo accompagnato dalla moglie Sophie di Wessex.

Sembra che anche i duchi di Sussex, Harry e Meghan, siano in viaggio per raggiungere la residenza scozzese di Balmoral.

La coppia è tornata da pochi giorni nel Regno Unito per un viaggio europeo che prevede tappe anche in Germania e in Svizzera e fino a oggi non si prevedeva un loro incontro con la sovrana.

Da Londra è decollato un aereo della RAF per trasportare sette membri della famiglia reale - non sono noti i nomi - all'aeroporto di Aberdeen, il più vicino a Balmoral.

La regina resta stata sotto controllo medico, nella sua stanza e nel suo amato castello.

Ma a Londra, il piano London Bridge è già scattato; il cambio della Guardia è stato cancellato e i conduttori della Bbc sono apparsi in diretta vestiti di nero, mentre la rete ha già modificato la programmazione dedicandosi solo ad aggiornamenti sullo stato di salute della regina.

Anche il sito della famiglia reale è andato in tilt: appare la scritta "Gateway time-out", sono in troppi a connettersi, dal mondo intero, per avere notizie su quanto sta accadendo a Balmoral.

Il principe Carlo, sottolinea il corrispondente della BBC, è accanto alla madre. Attendiamo sviluppi