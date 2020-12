Perde il portafoglio, ma ritrova la mamma 90enne dopo 51 anni VIDEO

La storia di Natale quest’anno viene dal Brasile dove un fotografo, Luciano Prado, ha trovato nelle scorse settimane un portafogli perso sulla strada a Cuiabá, nel Mato Grosso. Dentro c’era l’equivalente di una sessantina di euro e i documenti del proprietario a cui era scivolato di tasca: Daniel Amaral Sobrinho, 68 anni, muratore. Il fotografo ha postato la foto del portafoglio sul suo profilo Facebook nella speranza di rintracciare l’uomo con il passaparola tra i contatti della comunità locale. Già questo gesto, da solo, varrebbe un applauso ma il bello è venuto dopo. Il post è stato infatti condiviso ben 101mila volte e l’immagine della carta d'identità di Daniel è finita pure sul profilo social della famiglia che ospitava sua madre, nella lontana città di Linhares, a oltre 2.000 chilometri di distanza, che non vedeva da 51 anni.

Daniel aveva 17 anni quando lasciò la madre, diventata vedova, a Nova Viçosa, nello stato di Bahia, per trasferirsi a San Paolo in cerca di fortuna. Ma quando dopo due anni tornò nel luogo di origine, non trovò più nessuno: i vicini risposero che i suoi familiari si erano trasferiti e non avevano lasciato il nuovo indirizzo. «All'epoca, era il 1969 – racconta l'uomo ai media locali - non era facile mantenere un contatto costante con i membri della famiglia, per di più in un territorio sterminato come il Brasile. E purtroppo a quel tempo non esistevano telefonini o strumenti tecnologici in grado di riunire le persone con un clic, come esistono oggi. Per molti anni ho cercato mamma ma non sono riuscito a trovarla. Mi ero rassegnato, anche per l’età che ormai avrebbe avuto. E ora, come una grazia divina, lei è riuscita a riconoscermi dal post su Facebook. E' un sogno che si avvera, quando ormai avevo perso le speranze». Per un caso si erano persi, e il caso li ha fatti ritrovare.

La famiglia presso cui viveva l’anziana madre ha subito riconosciuto il nome del figlio e ha fatto vedere la foto alla signora Ana Mota Riveira, 90 anni, che non ha avuto dubbi: era proprio il suo Daniel. «La prima volta che le ho parlato, il mio cuore sembrava che stesse per uscire dalla mia bocca. Ho parlato con lei al telefono e ora parliamo ogni volta che possiamo – racconta Daniel –. A mia madre non piace molto ricordare la nostra lontananza per oltre mezzo secolo, ma parlandole al telefono la prima volta ho sentito subito che era entusiasta del nostro ricongiungimento». Daniel in questi anni ha messo su famiglia e nella videochiamata la nonna ha visto per la prima volta anche i nipoti e i pronipoti . Poi l’incontro di persona: «Ho dovuto mettere da parte i soldi, dovevo risparmiare per poter permettere alla mia famiglia questo lungo viaggio». Ma l’abbraccio dal vivo con l’anziana madre, avvenuto proprio in questi giorni, li è valsi tutti. Pubblichiamo di seguito il servizio andato in onda l'altroieri sulle tv brasiliane.