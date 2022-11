Pesca un pesce rosso di 30 chili, e lo rilascia. VIDEO

Francia - Lo hanno soprannominato carota.

Di solito siamo abituati a vedere piccoli pesci rossi all'interno di acquari, vasche o, purtroppo, di claustrofobiche bocce di vetro, dove le condizioni di vita ne limitano la crescita e le dimensioni. Ma con spazio e cibo a disposizione, anche i pesci rossi possono diventare enormi, davvero enormi. Come "The Carrot", il gigantesco esemplare di addirittura oltre 30 kg pescato in un laghetto per la pesca sportiva in Francia.

A incontrare "The Carrot" ("la carota"), come è stato soprannominato l'esemplare, è stato l'imprenditore britannico Andy Hackett che si trovava al Bluewater Lakes, nella regione della Champagne-Ardenne. Le immagini del pesce rosso hanno fatto il giro del web, anche perché è davvero difficile vedere un esemplare di tale stazza. Di pesci rossi enormi, comunque, se ne vedono in giro, ne avevamo già parlato per i danni che purtroppo stanno causando in Nord America per colpa nostra ma il precedente record apparteneva a un esemplare catturato nel 2019 nel Minnesota e più "leggero" di almeno 13 kg. Dopo qualche rapida foto di rito, comunque, "The Carrot" è stato rilasciato sano e salvo di nuovo nel laghetto, anche perché vive lì da molto tempo e lo conoscono un po' tutti.