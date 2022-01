Precipita sui binari con un piccolo aereo, salvato da arrivo del treno. VD

Los Angeles - Come in una sequenza di 007, Missione Impossibile. E dire che le immagini del salvataggio avvenuto Los Angeles del pilota di un Cessna che era precipitato su un passaggio a livello e che è stata soccorso dagli uomini del locale dipratimento di polizia sono assolutamente vere. L’aereo era rimasto fermo sui binari, con l’uomo ferito e in stato di semi-incoscienza, in quel momento stava sopraggiungendo un treno a tutta velocità e il pilota è stato salvato poco prima dell’impatto del convoglio con il piccolo aereo.

La bodycam di un agente del dipartimento di Polizia ha ripreso l'eroica operazione di salvataggio.