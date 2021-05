Precipita un aereo: muore l'attore Joe Lara, Tarzan del cinema

Tennessee, Usa - Sciagura aerea in Tennessee. Un piccolo aereo è precipitato provocando la morte di sette persone. Fra le vittime anche William Lara, 59 anni, conosciuto come Joe Lara, l'attore che ha interpretato Tarzan nel film 'Tarzan a Manhattan' e la serie televisiva 'Tarzan: La grande avventura'.

Con lui è morta anche la moglie, Gwen Shamblin Lara, leader del gruppo cristiano per la perdita di peso Weight Down Ministries, fondato dalla donna nel 1968. Secondo quanto si apprende, il piccolo jt, un Cessna C501, decollato dall'aeroporto della contea di Smyrna Rutherford e diretto all'aeroporto internazionale di Palm Beach in Florida è precipitato nel lago Percy Priest vicino a Smyrna, nel Tennessee.

William Joseph Lara, nato a San Diego, in California, il 2 febbraio 1962, era anche un appassionato di arti marziali. Iniziò la sua carriera come modello, ma raggiunse la celebrità da attore come protagonista di "Tarzan a Manhattan", con le avventure del re della giungla ambientate a New York ai giorni nostri.

Il suo nome è legato a Tarzan anche in un altro tv movie, Tarzan: The Epic Adventures e nella serie tv Tarzan – La grande avventura, andata in onda anche in Italia. Al cinema Joe Lara ha svolto alcune ruoli in action come Bersaglio di mezzanotte con Michael Paré, Il guerriero di acciaio, Il giorno del giudizio, Dead Man's Run con John Savage.