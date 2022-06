Putin ha un tumore al pancreas, a breve l'operazione

Mosca - Vladimir Putin è malato di cancro e si è sottoposto ad alcune cure in aprile. Lo riporta Newsweek citando l'intelligence americana secondo la quale il presidente russo sarebbe scampato a un attentato a marzo. Gli 007 statunitensi sono preoccupati da un Putin sempre «più paranoico» che rende la guerra in Ucraina imprevedibile. Nel riferire le loro valutazioni a Newsweek, i funzionari americani mettono in guardia sul fatto che il crescente isolamento di Putin rende più difficile per l'intelligence fornire una valutazione accurata sullo stato di salute fisica e mentale di Putin.

La salute di Vladimir Putin è oggetto di un'intensa conversazione all'interno dell'amministrazione Biden dopo che la comunità dell'intelligence ha prodotto la sua quarta valutazione completa alla fine di maggio. Il rapporto riservato degli Stati Uniti afferma che Putin sembra essere riemerso dopo aver subito un trattamento ad aprile per un cancro avanzato, affermano a Newsweek tre leader dell'intelligence statunitense che hanno letto i rapporti.

Putin paranoico e isolato

Gli alti funzionari, che rappresentano tre diverse agenzie di intelligence, sono preoccupati per il fatto che Putin sia sempre più paranoico riguardo alla sua presa sul potere, uno status che rappresenta un corso roccioso e imprevedibile in Ucraina. Ma è uno, dicono, che rende anche meno probabili le prospettive di una guerra nucleare.

Putin malato? «Ha il cancro al pancreas»

Da mesi si rincorrono indiscrezioni sullo stato di salute del presidente russo. Dal cancro, prima alla tiroide poi al pancreas, fino al parkinson. L'ultima è giunta ieri ed è riportata dall. A Putin è stato diagnosticato un cancro al pancreas e si sta preparando per un intervento chirurgico d'urgenza presso il National Medical Research Center for Oncology. NN Blokhin di Mosca, la migliore clinica pubblica russa specializzata nel trattamento di malattie oncologiche. Lo riporta l'agenzia di stampa ucraina Unian, citando il giornalista israeliano Mark Kotlyarsky che lo ha annunciato su un canale televisivo personale riferendosi fonti informate di Mosca. In un'intervista al canale «We Can Explain», Kotlyarsky ha chiarito che uno dei suoi interlocutori proviene da ambienti medici della capitale, mentre un altro lavora nell'amministrazione del Cremlino. Secondo le fonti, uno degli edifici del Centro Blokhin viene preparato e chiuso ad altri pazienti, mentre Putin sarebbe in attesa di un esame preoperatorio.