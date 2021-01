Ragusa es Italia, agli indonesiani piace il “nostro” gelato FOTO | VIDEO

Le misure anti Covid, e le notizie poco confortanti che giungono dal nostro paese, non riescono a tenere gli indonesiani lontano da “Ragusa es Italia”: gelateria che, pur rielaborando la tradizione dolciaria siciliana in versione decisamente locale, è considerata rappresentante del Belpaese nella loro terra. In allegato l’ultimo servizio tv mandato in onda da un canale locale, in cui in cui il luogo - nel cuore della capitale Jakarta - viene definito “leggendario”. A poterlo assaggiare, scopriremmo se il gelato è davvero autentico o una “bufala” come la data d’inaugurazione riportata nell’insegna e sul menù, addirittura il 1932. Possibile che qualche conterraneo si sia rifugiato nel sud est asiatico durante il fascismo? Difficile. Oggi a servire al banco ci sono dei giovani del posto che, dalle molte recensioni pubblicate su Google – quasi 12.400, per lo più di stranieri o turisti - non sembrano proprio il massimo, nonostante le 4,3 stellette di valutazione.