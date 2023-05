Re Carlo e l'abitudine di bere succo di limone siciliano per l'alito

Londra - E' Damian Clarkson a svelare il segreto. Re Carlo III di Inghilterra, ormai prossimo all'incoronazione, ha l'abitudine di bere succo di limone siciliano per tenere fresco l'alito.

Damian i reali li conosce bene. Per trenta anni ha servito come cameriere e maggiordomo, poi ha organizzato banchetti per la Regina Elisabetta, il principe Filippo, Carlo e Camilla. Che gusti ha il nuovo sovrano?

"Piatti semplici, curati, che provengono dalle fattorie delle tenute reali, dalle proprietà degli Windsor: formaggi artigianali, l'agnellino da latte" -risponde lo chef-. "Il piatto ufficiale del banchetto dell'incoronazione sarà una kisch di spinaci. Sarà un menu senza fronzoli, salmone e agnellino proveniente da allevamente biologici".

Le stranezze alimentari del Re? "La sua guardia del corpo porta sempre con se una bottiglietta di succo di limone siciliano con cui Carlo si rinfresca l'alito. Il Re ha sempre a portata di mano un notes per gli appunti, e anche una scatolina, che contiene un sale aromatizzato al sedano. Modifica il sapore dei piatti, ma così piace al Re".