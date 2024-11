Ritrova il fratello scomparso nel 1999 guardando una foto su un giornale

California - Ha ritrovato il fratello scomparso 25 anni fa guardando una foto su un giornale. E' l'incredibile storia di un uomo californiano di 60 anni, scomparso da Doyle, in California, nel 1999 per ragioni poco chiare. Per oltre due decenni, nessuno, compresa la sua famiglia, aveva avuto notizie dell'uomo alto un metro e ottanta. Fino allo scorso 15 aprile quando l'uomo è stato trovato nel sud di Los Angeles e portato al St. Francis Medical Center di Lynwood. A causa del suo stato, non è stato in grado di comunicare il suo nome o qualsiasi informazione su se stesso ai funzionari dell'ospedale e all'ufficio dello sceriffo della contea di Lassen. Per i successivi sei mesi, il dipartimento dei servizi sociali dell'ospedale non è stato in grado di contattare nessun membro della famiglia del paziente. Così l'uomo è stato trasferito in un altro ospedale di Los Angeles nel luglio 2024.

Ma il 22 novembre, una donna ha informato il vice sceriffo Derek Kennemore che il paziente era suo fratello dopo aver visto una sua foto in un articolo di USA Today di aprile.

La donna ha informato il vice dello sceriffo, Derek Kennemore, che le era stato inviato un articolo da USA Today che conteneva la foto di un uomo che credeva fosse suo fratello scomparso. La donna ha spiegato che suo fratello era stato denunciato come scomparso nel 1999 da Doyle, California. Da allora non si hanno avuto più più notizie dell'uomo. «L'articolo di USA Today è stato pubblicato nell'aprile 2024 e richiedeva assistenza per identificare l'uomo, che era stato ricoverato in un ospedale nella zona di Los Angeles, California», ha detto l'ufficio dello sceriffo. I funzionari hanno presto contattato un detective dell'Unità Persone Scomparse del Dipartimento di Polizia di Los Angeles per confermare la sua identità. Il detective ha quindi acquisito le impronte digitali del paziente presso l'ospedale di Los Angeles ed ha eseguito un controllo. I risultati hanno mostrato che si trattava effettivamente del fratello della donna scomparsa 25 anni fa. L'agente Kennemore ha contattato il Dipartimento di Polizia di Los Angeles, Unità Persone Scomparse, ed è stato messo in contatto con un detective. Il detective è andato in ospedale e ha preso le impronte digitali dell'uomo. «Il detective è riuscito a identificare con certezza l'uomo: era la persona scomparsa nel 1999 da Doyle, California».

«L'agente Kennemore ha ricontattato la donna e l'ha informata che, con l'assistenza della polizia di Los Angeles, siamo stati in grado di identificare positivamente l'uomo come suo fratello». La famiglia si riunirà presto e tutti i nomi sono stati nascosti per motivi di privacy. Secondo la ABC, l'uomo ritrovato era scomparso volontariamente. Dopo la scoperta miracolosa, il Capitano Carney ha detto che la sorella era "super emozionata". «Lei ha apprezzato molto il fatto che ci siamo presi il tempo necessario per dare seguito alla cosa. Era al settimo cielo e ansiosa di chiamare gli altri membri della famiglia per farglielo sapere». Parlando del caso, lo ha definito un "esempio perfetto" di non di rinunciare mai alla ricerca di persone scomparse. "Siate tenaci quando si tratta di queste cose, perché ci sono familiari che vogliono risposte", ha suggerito.