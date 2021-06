Rotterdam: scatta il semaforo, partono i Maneskin VIDEO

Rotterdam - Il successo dei Maneskin sta oltrepassando i confini nazionali, gli olandesi sono già "fuori di testa". Zitti e buoni ha "contagiato" i semafori della città che li ha incoronati vincitori all'Eurovision 2021: appena scatta il verde, parte la canzone versione on the road. I led lampeggianti disegnano pure le silhouette dei membri della rockband romana. I fan italiani hanno già lanciato la petizione online per farli uguali anche da noi.