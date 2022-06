Russia, sanzionati pure la fidanzata di Putin e due "macellai"

Bruxelles - Sono 65 le personalità e 18 le entità russe colpite dal sesto pacchetto di sanzioni anti-russe varato dall'Ue. Tra le personalità figurano Alina Kabaeva, storica compagna di Vladimir Putin (insieme nella foto); il generale Mikhail Mizintsev, noto come 'il macellaio di Mariupol' e il colonnello Azatbek Omurbekov, 'il macellaio di Bucha'.

Il pacchetto del Consiglio europeo, per l'invasione dell'Ucraina, include: l'embargo al petrolio, con deroghe per il greggio in arrivo via oleodotti; l'esclusione dal sistema Swift di 4 ulteriori banche russe; e la sospensione delle trasmissioni in Ue per tre tv statali del Cremlino. Tra i nuovi sanzionati dall'Ue figurano anche la moglie e i figli di Dmitry Peskov, portavoce di Putin, nonché Arkady Volozh, fondatore e amministratore delegato del colosso informatico Yandex.