Ryanair, passeggera costretta a pagare 60 euro in più per imbarcare una borraccia

Dublino - Una passeggera di un volo Ryanair è stata costretta a pagare 60 euro (50 sterline) per portare a bordo una borraccia d'acqua da 750 ml. La ragazza, Ruby Flanagan, ha raccontato la sua esperienza al Mirror. La compagnia aerea le ha fatto pagare la tariffa per il bagaglio in eccesso prima di imbarcarsi su un volo diretto a Stansted da Dublino. La passeggera è arrivata con la borraccia legata al corpo e nella prova di misura del bagaglio ha dimostrato come il suo zaino avesse i requisiti per non dovere pagare una cifra in eccesso. A qual punto però il personale ha insisito affinché la bottiglietta fosse inserita dentro la borsa. La giovane ha obbedito, ma ponendola all'interno il suo zaino ha oltrepassato le misure consentite.

Per questo motivo a Ruby Flanagan è stato detto che la borsa risultava ormai «troppo grande» e che avrebbe dovuto pagare una tariffa extra. Quando ha chiesto perché non poteva portare la bottiglia in mano, le è stato detto che sarebbe stata classificata come «seconda borsa». La viaggiatrice ha sostenuto di aver portato la bottiglia d'acqua separatamente sul suo volo di andata per Dublino, ma non c'è stato verso di convincere il personale di terra. «Mi sono avvicinata al banco e ho pagato 60 euro, non ho avuto alternative».

La domanda è: Ryanair aveva torto o ragione? La politica sui bagagli di Ryanair stabilisce che «ogni passeggero può portare sull'aereo un piccolo bagaglio a mano (fino a 40 cm x 20 cm x 25 cm). La borsa deve entrare sotto il sedile di fronte e può essere una borsa a mano, una borsa per computer portatile o uno zaino». Al gate, come è successo alla ragazza, può essere richiesto di posizionare il proprio bagaglio in uno dei misuratori di Ryanair per verificare che rientri nei limiti di dimensione. Le regole della compagnia aerea stabiliscono che «se il tuo bagaglio piccolo non entra nei misuratori verrà etichettato e verrà imbarcato nella stiva dell'aereo dietro il pagamento di una tariffa». Poiché le regole della compagnia aerea stabiliscono che ogni passeggero può portare a bordo dell'aereo solo «un piccolo articolo», è probabile che il personale al gate abbia considerato la borraccia d'acqua un articolo aggiuntivo separato. Ciò significa che ai passeggeri Ryanair può legittimamente essere addebitata una tariffa per bagaglio in eccesso se un articolo in più, come una bottiglia d'acqua in un trasportino, non entra nel bagaglio da stiva.

Quanto costano i bagagli Ryanair

I passeggeri che necessitano di più di un bagaglio da stivare sotto il sedile possono acquistare l'opzione «priorità e due bagagli a mano» di Ryanair, che consente loro di portare un bagaglio da 10 kg (fino a 55 cm x 40 cm x 20 cm) da riporre nella cappelliera e un bagaglio da stivare sotto il sedile. I prezzi per questo pacchetto variano ed è molto più economico acquistarlo al momento della prenotazione. Ryanair afferma che costa da 6 a 36 sterline se acquistato al momento della prenotazione, ma la tariffa salirà a da 20 a 60 sterline se aggiunta dopo la prenotazione o in aeroporto. Nel corso degli anni, molti passeggeri sono incorsi nelle rigide normative sui bagagli delle compagnie aeree low cost. Una passeggera della Ryanair in un volo da Dublino a Londra Stansted a novembre racconta di essere stata costretta a pagare 50 sterline in più perché la ruota della sua valigia «sporgeva dal misuratore di bagagli».