Satellite Nasa precipita, bagliore illumina il cielo di Kiev

Kiev - Il capo dell'amministrazione militare di Kiev, Serhiy Popko, ha riferito che l'allarme aereo risuonato nella capitale ucraina questa sera è dovuto alla «caduta di un satellite spaziale della Nasa». «Intorno alle 22, nel cielo di Kiev è stato osservato un bagliore luminoso di un oggetto volante. Secondo le informazioni preliminari, questo fenomeno è stato il risultato della caduta sulla Terra di un satellite spaziale della Nasa. Per evitare che i detriti facessero vittime cadendo a terra, è stato annunciato l'allarme aereo. La difesa aerea non è entrata in funzione», ha dichiarato Popko citato sul Telegram dell'amministrazione militare di Kiev.

L'allarme sulla capitale e l'omonima regione è durato quasi un'ora. Dopo le sirene, l'amministrazione regionale di Kiev aveva riferito che «un bersaglio aereo è stato rilevato nel cielo» con le forze di difesa aerea «in allerta». Diversi video poi pubblicati sui social media hanno immortalato l'esplosione di un oggetto che le autorità sostengono essere il satellite Nasa.

Il fenomeno ha scatenato anche qualche meme su Twitter con gli utenti che hanno scherzato sulla possibilità che si trattasse di un ufo. Il capo dell'ufficio presidenziale ucraino aveva inizialmente riferito sui suoi social: «Non preoccupatevi degli Ufo. Questa è la nostra difesa antiaerea», per poi cancellare il post qualche minuto dopo. Ad allarme rientrato, Yermak ha poi postato un messaggio con le emoji di un'antenna e un Ufo.