Scopri le migliori opportunità immobiliari a Dubai

A Dubai, il mercato immobiliare sta vivendo una crescita senza precedenti. Nel 2023, il valore complessivo delle vendite immobiliari ha superato la soglia dei 172 miliardi di dollari, con un aumento del 20% rispetto all'anno precedente. Numeri da capogiro, che si spiegano col fatto che Dubai è una destinazione turistica sempre più ambita. Non sono affatto pochi gli italiani che decidono di trasferirsi a Dubai per periodi più o meno lunghi, spesso allo scopo di coniugare turismo, lavoro e possibili investimenti.

Dubai è una meta che fa gola a un numero crescente di persone

Una delle ragioni per cui tantissimi europei e americani americani di trascorrere periodi più o meno lunghi a Dubai riguarda le straordinarie opportunità di investimento che presentano: un mercato immobiliare in continua espansione e la presenza di ghiotti incentivi governativi, hanno reso questo emirato una vera e propria oasi di opportunità per migliaia di investitori. A rendere ancora più attraente questa città agli occhi dei possibili investitori è la presenza di un'economia dinamica, perfettamente supportata da settori cruciali come il turismo, l'immobiliare e la finanza. Condizioni di questo tipo fungono da calamità per tutti coloro che hanno intenzione di individuare nuove possibilità di guadagno negli Emirati Arabi Uniti. Senza contare il fascino di questa città, curata in ogni suo dettaglio e in grado di attrarre turisti da ogni parte del mondo non solo per il lusso, ma anche per le sue tradizioni e tipicità.

Il mercato immobiliare a Dubai

Durante il periodo post-pandemia, la crescita del mercato immobiliare di Dubai è stata davvero impressionante, ma è nel 2023 che ha raggiunto il suo picco. Tanto successo ha contribuito ad attirare l'attenzione di numerosi investitori italiani, alla ricerca di un quadro chiaro e dettagliato delle opportunità qui presenti. Come suggerito dall'agenzia immobiliare Dubai Immo, il recente incremento della domanda è stato sostenuto soprattutto dal segmento residenziale e dalle numerose iniziative governative tese a favorire gli investimenti. In città, le aree più richieste sono quelle di Palm Jumeirah, Dubai Hills Estate e Downtown Dubai, dove il mercato residenziale ha conosciuto un significativo aumento degli affitti. Basti pensare che nella zona di One Za'abeel gli affitti raggiungono i 1.000 dollari per metro quadro l'anno. È chiaro, quindi, come gli investimenti nel segmento del lusso siano particolarmente promettenti, soprattutto perché la città continua ad offrire proprietà super lussuose a prezzi molto più accessibili rispetto alla maggior parte delle altre destinazioni turistiche internazionali. La combinazione tra politiche governative favorevoli, un costante aumento demografico e la strepitosa crescita economica che interessa la città, sta rendendo davvero conveniente l'acquisto di un immobile a Dubai per chiunque cerchi opportunità di investimento redditizie.

I motivi per cui trasferirsi a Dubai

Attualmente, in città sono presenti oltre 20 milioni di abitazioni, un numero impressionante che riflette l'impegno del Governo nel cercare di soddisfare le esigenze abitative e turistiche in costante evoluzione. Ma quali sono le ragioni per cui moltissime persone decidono di trasferirsi a Dubai e trascorrervi periodi più o meno lunghi? Ad attrarre nuovi residenti sono soprattutto le opportunità lavorative : la presenza di numerose startup innovative e multinazionali sta creando un ambiente fertile per migliaia di professionisti qualificati. Un altro motivo valido è rappresentato dalla qualità della vita , in costante aumento grazie alla presenza di strutture ospedaliere moderne, servizi di qualità eccellente e una vasta gamma di attività ricreative. Infine, va detto come a Dubai la criminalità sia pressoché inesistente, anche nei quartieri periferici. L'emirato ha un tasso di criminalità tra i più bassi al mondo , grazie a leggi severe e una sorveglianza capillare. I crimini violenti sono assai rari, così come i furti in appartamento.