Circa 100 soldati russi hanno utilizzato un gasdotto per raggiungere le posizioni delle forze di difesa ucraine vicino all'area di Sudzha, nella regione russa di Kursk, ma sono stati bloccati e «stanno subendo perdite enormi», ha dichiarato lo Stato maggiore ucraino. La notizia dell'incursione russa è stata pubblicata inizialmente da Ukrainska Pravda citando una fonte di un'unità operativa ucraina nel Kursk, secondo la quale «fino a circa 100» russi «hanno utilizzato un gasdotto e sono usciti in un'area» vicino a Sudzha. «Non è stata una sorpresa, eravamo a conoscenza di questa azione. Ma l'attenzione del comando era stata spostata su Kurilovka qualche giorno fa», ha spiegato la fonte. Secondo diversi resoconti raccolti dal sito filoucraino dialog.ua, molti militari del Cremlino sarebbero morti soffocati dalla fuoriuscita del metano all'interno della conduttura.

Lo Stato maggiore ucraino ha riferito che continuano pesanti combattimenti a Kursk ma la situazione rimane sotto controllo di Kiev, e che le forze speciali russe che hanno tentato di infiltrarsi nelle posizioni ucraine a Sudzha sono state «bloccate e distrutte» e stanno subendo perdite «enormi».

Inoltre, ha smentito come false le segnalazioni di una sfondamento delle truppe di Putin su larga scala del confine ucraino nell'oblast di Sumy. Secondo dialog.ua, i russi hanno sono rimasti dentro il gasdotto per giorni giorni senza una scorta sufficiente di ossigeno. Alcuni soldati sarebbero moriti per soffocamento, mentre altri sarebbero stati annientati dalle forze armate di Kiev durante la ritirata. Alcuni propagandisti vicini al Cremlino hanno lamentato la mancanza di un'adeguata pianificazione dell'operazione, della ventilazione, del cibo, dell'acqua, delle munizioni e delle comunicazioni tra i sabotatori russi.

I canali Telegram di di Z-war, associati alle forze di occupazione, ammettono apertamente il fallimento della missione e le perdite ingiustificate. "A e B sono saliti attraverso il tubo. Altri resoconti affermano che "imbrogli" e fughe di notizie hanno portato l'intelligence ucraina a essere informata in anticipo e a organizzare un'imboscata. Una fonte russa, citata da dialog.ua, ammette direttamente: «Perdite ingiustificate, è stato un disastro». Altri blogger militari hanno scritto della paralisi della logistica. La mancanza di rifornimenti sarebbe stata la causa principale del fallimento dell'operazione. «Due o tre gruppi nelle retrovie sono rimasti senza cibo e acqua, mentre le comunicazioni o l'eventuale piano di evacuazione sono state un disastro», affermano i corrispondenti di guerra vicini al Cremlino.