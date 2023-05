Sposa morta il giorno del matrimonio, travolta e uccisa da donna ubriaca

Stati Uniti - Aveva coronato il sogno di sposare l'uomo che amava. Mai avrebbe immaginato quello che le sarebbe capitato poche ore dopo. Samantha Miller, 34 anni, è morta tragicamente il giorno del suo matrimonio. A ucciderla è stato un incidente stradale. È stata travolta da una macchina, mentre lasciava il ricevimento in golf car per dirigersi in hotel per la prima notte di nozze. Alla guida una ragazza di 25 anni, presumibilmente ubriaca. Gravissimo invece il neo marito.

Il dramma è avvenuto venerdì scorso a Folly Beach, nella Carolina del Sud (Stati Uniti). I due sposi, insieme ad altre due persone rimaste ferite, stavano viaggiando sulla golf car addobbata con lattine appese e la scritta "just married", come si usa spesso nei matrimoni, quando sono stati travolti da un'auto che viaggiava ad alta velocità. Il mezzo si è distrutto, Samantha Miller è morta e gli altri coinvolti, tra cui lo sposo, sono rimasti feriti. I soccorritori hanno provato a rianimare la giovane sposa, ma è morta in pochi minuti.

Il marito, Aric Hutchinson (36 anni), ha subito diverse fratture ossee e una lesione cerebrale. A raccontare la storia è stata la mamma dello sposo, che ha pubblicato le notizie su Gofundme, verificate poi dalla Cnn. «Mi è stato consegnato l'anello nuziale di Aric in un sacchetto di plastica in ospedale, cinque ore dopo che Sam glielo aveva messo al dito e si erano letti a vicenda i loro voti», ha scritto sua madre. «Aric ha perso l'amore della sua vita».

La sospettata, Jamie Lee Komoroski, 25 anni, è stata fermata dalla polizia ed è accusata di omicidio stradale e altri tre capi d'accusa. La sua macchina viaggiata a velocità alta più del doppio, rispetto al limite consentito.