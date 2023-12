Tunnel inglese allagato, Eurostar cancella tutti i treni. FOTO

Parigi - Alla vigilia di Capodanno, in quello che viene considerato uno dei weekend con maggiori spostamenti dell’anno, migliaia di passeggeri sono rimasti bloccati tra Londra e Parigi per un blocco ferroviario dovuto all'allagamento di una galleria sotto il Tamigi, nel sud dell'Inghilterra. In un video postato sull’account social della Southeastern Railway, si vede una cascata d’acqua che sgorga da un tubo attaccato alla parete del tunnel e si riversa sui binari.

L'inondazione della galleria è seguito alle forti piogge di questi giorni. Eurostar prima aveva annunciato delle cancellazioni fino alle 16, poi aveva allungato fino alle 17, sperando di poter risolvere il problema. Così non è andata, e alla fine arrivata la comunicazione che nessuno dei viaggiatori coinvolti avrebbe voluto sentire: «Oggi sabato 30 dicembre sono stati cancellati tutti i nostri treni sulla nostra linea da e per Londra». 41 i treni cancellati, per un totale di circa 30 mila passeggeri coinvolti. Eurostar si è scusato con i clienti per l'impatto del disservizio sui loro programmi di viaggio: «Eurostar è estremamente dispiaciuta per i problemi imprevisti che affliggono i clienti oggi, ma la sicurezza rimane la nostra priorità numero uno. Comprendiamo che questo è un momento fondamentale per tornare a casa alla fine delle festività natalizie e prima del nuovo anno e stiamo supportando i clienti nelle stazioni» scrive in una nota Eurostar, che gestisce i servizi da Londra a Parigi, Bruxelles e Amsterdam. Parole che non sono bastate a sollevare dallo sconforto chi si è ritrovato bloccato in stazione alla vigilia del 31 dicembre. Tra le persone colpite c'erano i novelli sposi newyorkesi Nicole e Christopher Carrera, che — arrivati a Londra — avevano programmato un viaggio di Capodanno a Disneyland Paris. Dicono che i loro piani sono stati «rovinati» perché non sarebbero più arrivati in tempo. Un'altra coppia, rimasta bloccata a Parigi, rimugina su tutti i bei programmi andati in fumo: «Avevamo prenotato gli hotel, siamo riusciti a trovare i posti per i fuochi d'artificio del 31 a Londra, avevamo prenotato una crociera sul Tamigi. Non sappiamo davvero cosa faremo».