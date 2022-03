Tutti a fare benzina a Malta: la VIDEO prova della truffa italiana

La Valletta – Gira online il breve video di un siciliano che, qualche giorno fa, ha mostrato i prezzi al distributore del carburante a Malta: quasi un euro in meno di quello che sono arrivati a costare oggi in Italia benzina e diesel e in particolare in Sicilia, già prima dell’invasione russa e nonostante i tanti giacimenti da cui anche in tempi non sospetti.

Evidentemente, c’è qualcosa che non va nei nostri rincari se a distanza di alcune centinaia di chilometri dalla costa ragusana nulla cambia, nonostante la guerra in Ucraina: la speculazione sul carburante, già subodorata dal ministro Cingolani, più che un rischio è una certezza, su cui sta indagando anche la procura di Roma.