Ucraina, bombardate la sede del governatore e la torre della tv VIDEO

Kiev – Nuove drammatiche immagini dei bombardamenti russi in Ucraina. Nel primo video il missile lanciato ieri contro la sede del governo regionale a Kharkiv, seconda città del Paese: la Bbc riferisce che l'obiettivo era uccidere il governatore e la squadra che con lui guida la difesa della città. A dispetto dell’imponente esplosione l’edificio amministrativo di epoca sovietica è rimasto in piedi, come vediamo nel secondo filmato. Nel terzo, le bombe contro la torre della tv nella capitale Kiev.