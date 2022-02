Ucraina, è iniziata la guerra: centinaia di bombe e morti VIDEO

Kiev - Le forze armate ucraine hanno annunciato di aver abbattuto cinque aerei dell'esercito russo e un elicottero, il Cremlino ribatte invece che "le difese aree ucraine sono state soppresse”. Suonano le sirene di allarme nel centro di Kiev e a Leopoli, dove numerosi Paesi hanno trasferito dalla capitale i pochi diplomatici rimasti. È iniziata la guerra: alle 4 del mattino italiane Vladimir Putin ha lanciato, annunciandola in tv, quella che ha definito “un’operazione militare speciale” nel Donbass, che col passare dei minuti si è rivelata un attacco totale.

Il presidente russo afferma che il suo obiettivo è «demilitarizzare e denazificare» il Paese vicino, intimando ai soldati ucraini di deporre le armi e minacciando il mondo: “Chiunque provi a interferire - avverte -, deve sapere che la risposta della Russia sarà immediata e porterà a conseguenze mai sperimentate nella storia”. Putin non ha specificato la portata territoriale dell’operazione, ma le bombe hanno iniziato a colpire in tutto il territorio: decine e decine di esplosioni sono state avvertite in almeno 8 città e la Cnn parla già di “centinaia di vittime”.

Le truppe russe hanno iniziato a entrare in Ucraina sia da Nord (Bielorussia) che da Sud (Crimea), con raid e offensive nei porti strategici di Mariupol e Odessa. Il presidente americano Joe Biden ha definito l’attacco militare “ingiustificato”, aggiungendo che Putin “ha scelto una guerra premeditata che porterà una perdita catastrofica di vite umane e di sofferenza” di cui dovrà “renderne conto”. Tutti i leader europei, e il premier Mario Draghi, hanno condannato compatti la guerra e annunciato nuove pesanti sanzioni contro Mosca. Nei video, le immagini dei bombardamenti all’alba e la popolazione ucraina in fuga sotto il suono sinistro delle sirene.